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محمد ممدوح: استعنت بأطباء نفسيين أثناء تصوير "قابيل"

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:09 ص
محمد ممدوح: استعنت بأطباء نفسيين أثناء تصوير قابيل
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان محمد ممدوح، عن استعانته باطباء نفسيين اثناء تجهيزة لشخصيته في مسلسل " قابيل" ، وبخاصة ان الشخصيه كانت تعاني من تخيلات سمعيه وبصرية. 


وعلق ممدوح خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر "علي قناة "mbc مصر"، علي المشهد الرومانسي الذي قدمه اثناء تجسيده شخصيه  طارق وهو يتذكر  زوجته المتوفاه، بان الملمح الانساني من المهم ان يتواجد في الدراما ، مشيرا إلى أنه لا يعرف اذا كان شخص رومانسي ام لا، لكنه يحب وجود مشاهد انسانيه في اعماله.
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