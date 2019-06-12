محمد ممدوح: استعنت بأطباء نفسيين أثناء تصوير "قابيل"

كشف الفنان محمد ممدوح، عن استعانته باطباء نفسيين اثناء تجهيزة لشخصيته في مسلسل " قابيل" ، وبخاصة ان الشخصيه كانت تعاني من تخيلات سمعيه وبصرية.







