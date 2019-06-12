مصر والعراق والأردن وكوريا والنمسا تفوز بجوائز البينالي والنيل الكبرى لبلجيكا
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:06 ص
سعد نبيل
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توجت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الفنان البلجيكى يوريس فان دو مورتل بجائزة النيل الكبرى الممنوحة من بينالى القاهرة الدولى وذلك فى دورته الثالثة عشر والتى تحمل عنوان نحو الشرق ونال جوائزه الخمسة الاخرى كل من صادق الفراجى ( العراق ) ، كيم هيتشيون ( كوريا الجنوبية ) ، بريجيت كوفانس ( النمسا ) ، ايمن يسرى ( الاردن ) واحمد البدرى ( مصر ) ، كما كرمت اعضاء لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المصاحبة والفرنسي العالمي جيرار جاروست ضيف الشرف الذى جاء اختياره كاحد فعاليات احتفالات عام مصر – فرنسا وذلك على مسرح الاوبرا الصغير وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الفنان ايهاب اللبان القوميسير العام وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة من الفنانين المصريين والاجانب والنقاد والمهتمين .
اكدت عبد الدايم ان بينالى القاهرة الدولى عاد بحالة من التوهج فى ساحة التشكيل العالمى بعد توقف استمر ثمانى سنوات موجهة التحية لكل من ساهم فى اقامة هذه الدورة من البينالى التى اكدت القدرة المصرية على اجتياز التحديات .
يشار إلى أن بينالى القاهرة الدولى انطلقت اولى دوراته عام 1984 وتوقف في 2010 بعد اقامة 12 دورة ثم اتت دورته الثالثة عشر لتحمل عنوان نحو الشرق وتتواصل حتى 10 اغسطس بمشاركة 78 فنانا عالميا من 52 دولة وتحتضن معروضاته قاعات قصر الفنون ، متحف الفن المصري الحديث ومجمع الفنون بالزمالك كما يشارك بها 13 دولة افريقية ضمن الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الافريقى وتم زيادة قيمة وعدد جوائزها لتصبح 6 جوائز بقيمة مليون جنيه منها 250 ألف جنيه لجائزة النيل الكبرى وخمس جوائز قيمة كل منها 150 ألف جنيه وضمت لجنة التحكيم كل من النمساوية فليسيتاس تون هونشتاين ( رئيساً ) وعضوية كل من الفرنسية كاترين دافيد ، الأمريكية اميليا جونز ، الإسبانية تيريسا جرانداس والفرنسية أنابيل تينيز.
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