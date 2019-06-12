مصر والعراق والأردن وكوريا والنمسا تفوز بجوائز البينالي والنيل الكبرى لبلجيكا

توجت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الفنان البلجيكى يوريس فان دو مورتل بجائزة النيل الكبرى الممنوحة من بينالى القاهرة الدولى وذلك فى دورته الثالثة عشر والتى تحمل عنوان نحو الشرق ونال جوائزه الخمسة الاخرى كل من صادق الفراجى ( العراق ) ، كيم هيتشيون ( كوريا الجنوبية ) ، بريجيت كوفانس ( النمسا ) ، ايمن يسرى ( الاردن ) واحمد البدرى ( مصر ) ، كما كرمت اعضاء لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المصاحبة والفرنسي العالمي جيرار جاروست ضيف الشرف الذى جاء اختياره كاحد فعاليات احتفالات عام مصر – فرنسا وذلك على مسرح الاوبرا الصغير وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الفنان ايهاب اللبان القوميسير العام وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومجموعة من الفنانين المصريين والاجانب والنقاد والمهتمين .









اكدت عبد الدايم ان بينالى القاهرة الدولى عاد بحالة من التوهج فى ساحة التشكيل العالمى بعد توقف استمر ثمانى سنوات موجهة التحية لكل من ساهم فى اقامة هذه الدورة من البينالى التى اكدت القدرة المصرية على اجتياز التحديات .







