برشلونة يفقد صبره بسبب دي ليخت
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:57 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد نفد صبره من نجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت، حيث لم يحصل النادي الإسباني على إجابة لعرضهم الرسمي الذي قدموه للاعب منذ أسابيع.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة منزعجون من موقف اللاعب و بدؤوا يشككون في نواياه و قد تحول تفاؤلهم إلى تشاؤم، في ظل اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد و يوفنتوس.
وفي السياق ذاته صرح جوسيب بيدريرول (مقدم برنامج التشيرينجيتو) قائلاً: "في الواقع، لقد وصلنا إلى النقطة التي يشعر فيها البعض بأن دي ليخت "يسخر" من برشلونة ، لكن لا أحد يضحك في المعسكر الكتالوني ".
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