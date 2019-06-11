برشلونة يفقد صبره بسبب دي ليخت

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قد نفد صبره من نجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت، حيث لم يحصل النادي الإسباني على إجابة لعرضهم الرسمي الذي قدموه للاعب منذ أسابيع.





وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة منزعجون من موقف اللاعب و بدؤوا يشككون في نواياه و قد تحول تفاؤلهم إلى تشاؤم، في ظل اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد و يوفنتوس.



