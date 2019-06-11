شكري أبو عميرة: تايم سبورت ستنهي فوضى البرامج الرياضية (فيديو)

أكد شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك فوضى في البرامج الرياضية وقناة "تايم سبورت" المملوكة للدولة ستنهي كل هذه المشاكل.

أضاف أبو عميرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على قناة إكسترا نيوز، أن كل شخص في السابق كان يمكنه شراء مساحة في أي قناة للحديث كما يريد وهذا سينتهي أيضًا بقناة تايم سبورت، خاصةً وأنه سيكون هناك صرامة إزاء هذا الوضع.

رأى أن هناك خلط حاليًا بين الإعلام والإعلان في مصر، موضحًا أن لن يُسمح لداعية بالظهور على شاشة التلفزيون غير خريجي الأزهر فقط، كما أنه يجب وجود موافقة من جانب نقابة الأطباء قبل ظهور الأطباء على الشاشة، وأيضًا يجب على برامج التوك شو أن لا تنشر خبرًا قبل التأكد من مصدره.

لفت أبو عميرة إلى أن هناك برامج طبية وقنوات كثيرة تروج لمنتجات مرفوضة، وهذه القنوات والبرامج لا تبث من القمر الصناعي نايل سات ولكن يمكن ملاحقتها عن طريق المنطقة الإعلامية الحرة التي أصدرت لها الترخيص، مشددًا على أن هذا كله سيتوقف بصدور الكود المهني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للإعلام.