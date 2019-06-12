ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حمدي الكنيسي: محاسبة المخالفين للضوابط المهنية التي وضعها "الأعلى للإعلام" (فيديو)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:20 ص
حمدي الكنيسي: محاسبة المخالفين للضوابط المهنية التي وضعها الأعلى للإعلام (فيديو)
الإعلامي حمدي الكنيسي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
علق الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، والخبير الإعلامي، على الضوابط المهنية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام للبرامج الدينية والبرامج الرياضية والطبية والتوك شو، قائلًا إنه تأكيد أمور من المفترض أن تكون متوفرة لكل من يحمل أمانة ومسئولية الشاشة والميكروفون.


وأضاف الكنيسي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام أصابه حالة من التردي وكان من الطبيعي أن يتصدى المجلس الأعلى للإعلام للذلك.

وأوضح أن المجلس سيلزم جميع القنوات والإذاعات بتطبيق هذه الضوابط، والنقابات المعنية سوف تتولى متابعة الضوابط وستحاسب المخالفين، مؤكدًا أنه يجب أن يكون ضيوف البرامج مختصين كلًا في مجاله ومثقفين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي