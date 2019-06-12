حمدي الكنيسي: محاسبة المخالفين للضوابط المهنية التي وضعها "الأعلى للإعلام" (فيديو)

علق الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، والخبير الإعلامي، على الضوابط المهنية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام للبرامج الدينية والبرامج الرياضية والطبية والتوك شو، قائلًا إنه تأكيد أمور من المفترض أن تكون متوفرة لكل من يحمل أمانة ومسئولية الشاشة والميكروفون.وأضاف الكنيسي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام أصابه حالة من التردي وكان من الطبيعي أن يتصدى المجلس الأعلى للإعلام للذلك.وأوضح أن المجلس سيلزم جميع القنوات والإذاعات بتطبيق هذه الضوابط، والنقابات المعنية سوف تتولى متابعة الضوابط وستحاسب المخالفين، مؤكدًا أنه يجب أن يكون ضيوف البرامج مختصين كلًا في مجاله ومثقفين.