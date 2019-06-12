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تعرف على تفاصيل لقاء وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:21 ص
تعرف على تفاصيل لقاء وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)
لقاء وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع مع الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية، وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.


وأكد القائد القيادة المركزية الأمريكية دعم بلاده لمصر وقواتها المسلحة في حربها ضد الإرهاب، مشيدًا بالجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة بالفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له.
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