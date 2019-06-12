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انتحار شاب بسبب رفض ابنة عمومته الزواج منه في المنيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:00 ص
انتحار شاب بسبب رفض ابنة عمومته الزواج منه في المنيا
محافظة المنيا
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أحمد الخميسي
 
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أقبل شاب بالعقد الثالث من العمر على الانتحار بمنزله بدائرة قسم ملوى جنوب محافظة المنيا، بسبب رفض ابنه عمومته الزواج منه لظروفه المادية السيئة.

وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي قسم شرطة ملوى من مستشفى ملوى العام بوصول "عبدالرحمن.م.ي" 22 عاما، يعمل استورجي؛ ومصابًا بحالة إعياء شديدة لتناوله أقراص لم يتم التعرف عليها.

وبانتقال قوات الأمن وبسؤال شقيق المصاب " محمد. م. ي" أفاد قيام شقيقه بتناول شريط من إقراص الضغط نظرًا لقيامه بالتقدم للزواج لابنته عمومته وتم رفضه لسوء ظروفه المادية مما دعاه للاقبال على الانتحار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.
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