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عاجل.. علي معلول خارج قائمة تونس في أمم إفريقيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:56 م
عاجل.. علي معلول خارج قائمة تونس في أمم إفريقيا
علي معلول
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الفجر الرياضي
 
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أعلن آلان جيراس المدير الفني لمنتخب تونس عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس افريقيا للأمم مصر 2019 .

 

وشهدت القائمة غياب علي معلول لاعب النادي الأهلي لأسباب غير معروفة حتى الآن.

 

وضمت قائمة تونس كلا من:

 

فاروق بن مصطفى ـ معز حسن ـ معز بن شريفية ـ ياسين مرياح ـ وجدي كشريدة ـ نسيم هنيد ـ أيمن بن محمد ـ محمد دراغر ـ ديلان براون ـ كريم العواضي ـ أسامة الحدادي ـ مارك اللمطي ـ غيلان الشعلالي ـ أيمن بن محمد ـ أنيس البدري ـ إلياس السخيري ـ الفرجاني ساسي ـ بسام الصرارفي ـ يوسف المساكني ـ نعيم السليتي ـ وهبي الخزري ـ طه ياسين الخنيسي ـ فراس شواط.

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