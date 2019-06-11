عاجل.. علي معلول خارج قائمة تونس في أمم إفريقيا
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:56 م
الفجر الرياضي
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أعلن آلان جيراس المدير الفني لمنتخب تونس عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس افريقيا للأمم مصر 2019 .
وشهدت القائمة غياب علي معلول لاعب النادي الأهلي لأسباب
غير معروفة حتى الآن.
وضمت قائمة تونس كلا من:
فاروق بن مصطفى ـ معز حسن ـ معز بن شريفية ـ ياسين مرياح
ـ وجدي كشريدة ـ نسيم هنيد ـ أيمن بن محمد ـ محمد دراغر ـ ديلان براون ـ كريم العواضي
ـ أسامة الحدادي ـ مارك اللمطي ـ غيلان الشعلالي ـ أيمن بن محمد ـ أنيس البدري ـ إلياس
السخيري ـ الفرجاني ساسي ـ بسام الصرارفي ـ يوسف المساكني ـ نعيم السليتي ـ وهبي الخزري
ـ طه ياسين الخنيسي ـ فراس شواط.
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