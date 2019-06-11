عاجل.. علي معلول خارج قائمة تونس في أمم إفريقيا

أعلن آلان جيراس المدير الفني لمنتخب تونس عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس افريقيا للأمم مصر 2019 .

وشهدت القائمة غياب علي معلول لاعب النادي الأهلي لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وضمت قائمة تونس كلا من:

فاروق بن مصطفى ـ معز حسن ـ معز بن شريفية ـ ياسين مرياح ـ وجدي كشريدة ـ نسيم هنيد ـ أيمن بن محمد ـ محمد دراغر ـ ديلان براون ـ كريم العواضي ـ أسامة الحدادي ـ مارك اللمطي ـ غيلان الشعلالي ـ أيمن بن محمد ـ أنيس البدري ـ إلياس السخيري ـ الفرجاني ساسي ـ بسام الصرارفي ـ يوسف المساكني ـ نعيم السليتي ـ وهبي الخزري ـ طه ياسين الخنيسي ـ فراس شواط.