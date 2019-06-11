أسطورة مانشستر يونايتد ينصح تشيلسي بتعيين هذا المدرب
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:47 م
عمر عبدالعزيز
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علق أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فريديناند على ما يثار بشأن تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي، خلفًا للإيطالي ماوريسو ساري.
وقال ريو فيرديناند في تصريحات صحفية: "لامبارد هو الخيار المثالي لتشيلسي، الناس يتحدثون عن الخبرة ولكن ما هي الخبرة التي كان يمتلكها جوارديولا حينما أصبح مدربًا لبرشلونة؟".
وأضاف ريو مؤكدًا: "فرانك يعرف تشيلسي جيدًا ويعرف اللاعبين، سأكون متفاجئًا إن حاول النادي جلب مدرب آخر".
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