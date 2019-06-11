أسطورة مانشستر يونايتد ينصح تشيلسي بتعيين هذا المدرب

علق أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فريديناند على ما يثار بشأن تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي، خلفًا للإيطالي ماوريسو ساري.



وقال ريو فيرديناند في تصريحات صحفية: "لامبارد هو الخيار المثالي لتشيلسي، الناس يتحدثون عن الخبرة ولكن ما هي الخبرة التي كان يمتلكها جوارديولا حينما أصبح مدربًا لبرشلونة؟". وقال ريو فيرديناند في تصريحات صحفية: "لامبارد هو الخيار المثالي لتشيلسي، الناس يتحدثون عن الخبرة ولكن ما هي الخبرة التي كان يمتلكها جوارديولا حينما أصبح مدربًا لبرشلونة؟".



