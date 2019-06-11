ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسطورة مانشستر يونايتد ينصح تشيلسي بتعيين هذا المدرب

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:47 م
أسطورة مانشستر يونايتد ينصح تشيلسي بتعيين هذا المدرب
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
علق أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فريديناند على ما يثار بشأن تولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي، خلفًا للإيطالي ماوريسو ساري.

وقال ريو فيرديناند في تصريحات صحفية: "لامبارد هو الخيار المثالي لتشيلسي، الناس يتحدثون عن الخبرة ولكن ما هي الخبرة التي كان يمتلكها جوارديولا حينما أصبح مدربًا لبرشلونة؟".

وأضاف ريو مؤكدًا: "فرانك يعرف تشيلسي جيدًا ويعرف اللاعبين، سأكون متفاجئًا إن حاول النادي جلب مدرب آخر".
Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد لامبارد وتشيلسي لامبارد ساري ريو فرديناند تشيلسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي