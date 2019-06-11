أمير مرتضى: ما حققناه مع الزمالك لا يتعدى الـ 5% من طموحاته
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:52 م
أحمد شاكر
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أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن ما حققه الفريق من نجاحات لا يتعدى 5% من طموحاته.
وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي
هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أنا شريك في النجاح والخسارة، عملنا هو التخطيط
للموسم الحالي والمواسم المقبلة"
وأردف: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، الجمهور
يثق بنا، ونحن لا نفعل إلا كل ماهو صحيح".
وتابع: "الجمهور لا يرى ما يحدث بالداخل، دائما يطالبونا
بلاعبين ومدربين ولكن الأمور لا تدار بهذا الشكل".
واستكمل: "وضع المسؤولية يجعلنا نرى الامور بشكل مختلف
عن الجمهور".
وأتم كلماته: "راض عن الموسم الأخير وعلى المستوى الشخصي
أرى أن ما حققته لا يزيد عن 5 % من طموحات النادي، الزمالك يستحق أكثر".
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