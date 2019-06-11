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أمير مرتضى: ما حققناه مع الزمالك لا يتعدى الـ 5% من طموحاته

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:52 م
أمير مرتضى: ما حققناه مع الزمالك لا يتعدى الـ 5% من طموحاته
الزمالك
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أحمد شاكر
 
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أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن ما حققه الفريق من نجاحات لا يتعدى 5% من طموحاته.

 

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أنا شريك في النجاح والخسارة، عملنا هو التخطيط للموسم الحالي والمواسم المقبلة"

 

وأردف: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، الجمهور يثق بنا، ونحن لا نفعل إلا كل ماهو صحيح".

 

وتابع: "الجمهور لا يرى ما يحدث بالداخل، دائما يطالبونا بلاعبين ومدربين ولكن الأمور لا تدار بهذا الشكل".

 

واستكمل: "وضع المسؤولية يجعلنا نرى الامور بشكل مختلف عن الجمهور".

 

وأتم كلماته: "راض عن الموسم الأخير وعلى المستوى الشخصي أرى أن ما حققته لا يزيد عن 5 % من طموحات النادي، الزمالك يستحق أكثر".

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