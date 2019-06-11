"الحج والعمرة": نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز إلى مساكنهم
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.
وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني، ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسين الزبيدي، في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من «الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، والبحرين».
كما أنها تحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن، وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
وأيضًا تهدف المبادرة لتعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
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