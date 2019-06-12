"صاحب صاحبه".. عامل يطلق النار على نفسه حزنا على وفاة صديقه بأبوتشت في قنا

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لقي عامل مصرعه، بمركز أبوتشت،شمال محافظة قنا،منذ قليل،إثر اصابته بطلق نارى فى الرأس، أطلقها على نفسه حزنًا على وفاة صديقه بعد مروره بأزمة نفسية.



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع "وائل.ا.ع" 21 عامًا، عامل، من نجع قمبر بقرية الحسينات بأبوتشت، وحاصل على دبلوم تجاره اثر اصابته بطلق نارى فى الرأس، أطلقها على نفسه حزنًا على وفاة صديقه بعد مروره بأزمة نفسية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.