بـ"زجاجة شامبو".. عاطل يخفي أقراص مخدرة وحشيش لسجين في بنها

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ألقت مباحث قسم ثان بنها، القبض على عاطل أثناء محاولتة تهريب أقراص ومواد مخدرة لمسجون داخل قسم بنها، وكان يخفيها داخل زجاجة شامبو، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق



وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثانِ بنها، يفيد بتلقية بلاغا من النقيب أيمن سالم ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم، بضبط المدعو "م.ر" 21 عامًا، عاطل أثناء زيارته المسجون "ع.ح" المسجون على ذمة القضية رقم 846 مخدرات جنح القسم.



وتم ضبطه بحوزته 28 قرصًا مخدرًَا، و8 قطع من الحشيش المخدر، وذلك حال وضعهم داخل زجاجة شامبو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.

