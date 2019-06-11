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"صحة الوادي الجديد" تعدم 150 كيلوجراما أغذية وأسماك فاسدة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:45 م
صحة الوادي الجديد تعدم 150 كيلوجراما أغذية وأسماك فاسدة
حملة مكبرة لصحة الوادي الجديد - صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عددا من الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

جاءت الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، بمركز الخارجة، بإشراف الدكتور صلاح محمد علي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملات عن إعدام 27 كجم أسماك، و14 كجم سمك رنجة، و10 لتر عصائر فواكه مصنعة ومعلبة، 16 كجم حلوي " نوجا"، و10 كجم مخلل، و10 كجم فواكه" موز"، و3 عبوات جبنة فيتا، جرى ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية وأسواق بزمام المراكز الإدارية الخمسة.

وقال الدكتور صلاح محمد علي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة، إلي سحب 30 عينة من محلات تجارية ومطاعم وكافيتريات، لتحليلها بالمعامل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تضمنت أسماك ودواجن وفراخ كوكي بانيه، وزبادي، وألبان وكبدة وكفتة.
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