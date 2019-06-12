أماني الطويل: 60% من الفساد في أفريقيا بسبب الشركات متعددة الجنسيات

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قال الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الشركات متعددة الجنسيات مسؤولة عن 60% من الفساد في إفريقيا، لافتة إلى أن هذه الشركات تقوم برشو النخب السياسية في الدول الإفريقية، للحصول على الثروات الطبيعية بأقل الأسعار.



وأكدت الطويل، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن السبب الثاني للفساد في القارة السمراء، هو هشاشة الدول، وانتشار الاتجار بالمخدرات والبشر.



وأوضحت أن هناك دولًا صغيرة في إفريقيا لديها تجارب هامة في مكافحة الفساد مثل دولة بوتسوانا، وهذا أدى لزيادة الإقبال من المستثمرين الأجانب على الإستثمار في هذه الدولة الصغيرة.

