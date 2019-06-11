فرقة الميناء تمثل مصر في فرنسا بمهرجان "فيمو" العالمي (صور)

وضعت فرقة الميناء بصمتها الغنائية فى فعاليات مهرجان "فيمو" فى مدينة بلفور الفرنسية، لتمثل بذلك الوسط الموسيقى المصري في الكرنفال الموسيقي العالمي.

ويعد فيمو أحد أعرق المهرجانات الموسيقية الدولية فى الشمال الفرنسي، والذى احتضن هذا العام أكثر من 1400 موسيقى من مختلف دول العالم، بواقع مشاركة ما يتخطى الـ 200 حفلة غنائية على مدار أيامه الخمس لواقع أكثر من 60 حفلة فى اليوم الواحد، وقدمت خلاله فرقة الميناء القادمة من عروس البحر الإسكندرية ثلاثة حفلات على مدار ثلاثة أيام، منها حفل كبير على المسرح الرئيسي للمهرجان، وجاء سفر الميناء إلى فرنسا بعد اختيارها من ضمن برنامج "وجهات" لمؤسسة المورد الثقافى الذي يدعم سفر الفنانين والموسيقيين العرب إلى المهرجانات العالمية.

الميناء احتفت مؤخرًا بطلاق أغنية "GTA" التى اكتسبت بها لقب أول فرقة مصرية وعربية تسجل أغنية فى استوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل مايكل جاكسون والبيتلز وبينك فلويد، وذلك عقب فوزهم فى مسابقة "Aloft" الموسيقية الدولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من يونيفرسال ميوزيك العالمية، قامت الفرقة على أثرها بتصوير الكليب مؤخرًا فى دبى.

وتعد الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى مجال الموسيقى البديلة فى مصر، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنوات الأربع، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "إسكندرية" و"الأهلى" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاي لابا".