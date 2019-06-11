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سلوفاكيا تقسو على أذربيجان بخماسية في تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:57 م
سلوفاكيا تقسو على أذربيجان بخماسية في تصفيات يورو 2020
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اكتسح منتخب سلوفاكيا لكرة القدم مضيفه منتخب أذربيجان بنتيجة 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والتي شهدت فوز منتخب المجر على ويلز 1 / صفر..

وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي ستانيسلاف لوبتكا في الدقيقة الثامنة وجوراي كوشكا في الدقيقة 27 ومارك هامشيك (هدفين) في الدقيقتين 30 و57 وديفيد هانكو في الدقيقة 85، فيما سجل هدف منتخب أذربيجان راميل شاديف في الدقيقة 29.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني ، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب المجر على ضيفه ويلز 1 / صفر.

ويدين المنتخب المجري بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماتا باتكاي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصدي منتخب ويلز عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

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