طلاب يبتكرون "تطبيق" للتبرع بالدم وإيصاله لمستحقيه

توصل خمسة شباب دارسين بإحدى الجامعات الخاصة إلى حل لأزمة العجز في مخزون أكياس الدم، يتمثل في تصميم أبلكيشن خاص بضمان نقل الدم من المتبرعين إلى مستحقيه.





"Savers" هو اسم أول تطبيق إلكتروني في مصر لتنظيم عملية التبرع بالدم، ابتكره 5 طلاب بالفرقة الرابعة بإحدى الجامعات الخاصة كفكرة لمشروع التخرج الخاص بهم، يهدف إلى ضمان نقل وتوصيل الدم من المتبرعين إلى مستحقيه.





يحتاج مستخدمو التطبيق الإلكتروني إلى تدشين حساب شخصي يتضمن البيانات الأساسية كالاسم والسن والعنوان وفصيلة الدم، ليجرى تسجيل كل ذلك على النظام الخاص بالتطبيق، ويتصل التطبيق بالمستشفيات التي سيجرى الاتفاق معها وعند مواجهة نقص في أي فصيلة يتولى التطبيق إرسال إشارة أو Notification للمستخدم صاحب الفصيلة الناقصة ليقوم الثاني بالتبرع لإنقاذ المريض.