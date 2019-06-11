ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طلاب يبتكرون "تطبيق" للتبرع بالدم وإيصاله لمستحقيه

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:56 م
طلاب يبتكرون تطبيق للتبرع بالدم وإيصاله لمستحقيه
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توصل خمسة شباب دارسين بإحدى الجامعات الخاصة إلى حل لأزمة العجز في مخزون أكياس الدم، يتمثل في تصميم أبلكيشن خاص بضمان نقل الدم من المتبرعين إلى مستحقيه.

"Savers" هو اسم أول تطبيق إلكتروني في مصر لتنظيم عملية التبرع بالدم، ابتكره 5 طلاب بالفرقة الرابعة بإحدى الجامعات الخاصة كفكرة لمشروع التخرج الخاص بهم، يهدف إلى ضمان نقل وتوصيل الدم من المتبرعين إلى مستحقيه.

يحتاج مستخدمو التطبيق الإلكتروني إلى تدشين حساب شخصي يتضمن البيانات الأساسية كالاسم والسن والعنوان وفصيلة الدم، ليجرى تسجيل كل ذلك على النظام الخاص بالتطبيق، ويتصل التطبيق بالمستشفيات التي سيجرى الاتفاق معها وعند مواجهة نقص في أي فصيلة يتولى التطبيق إرسال إشارة أو Notification للمستخدم صاحب الفصيلة الناقصة ليقوم الثاني بالتبرع لإنقاذ المريض.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
2
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
4
فرنسا
إيطاليا
2
x
20:45
1
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
1
x
20:00
1
بوروندي
كرواتيا
1
x
20:45
2
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
1
كوريا الجنوبية