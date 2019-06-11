مليون يورو تفصل انتقال نجم بارتيزان إلى الأهلي









يخطط سمو الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي الأهلي البارز، إلى تدعيم صفوف الفريق الأول الكروي بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل إعادة الراقي لمنصات التتويج مجدداً.





وكشفت صحيفة "sportske" الصربية، أن نادي بارتيزان بلجراد رفض العرض الأول المقدم من النادي الأهلي السعودي لضم مهاجمه ريكاردو جوميز.





وذكرت الصحيفة الصربية، أن الأهلي قدم عرضاً لضم جوميز وشراء عقده بقيمة 4 ملايين يورو لكن بارتيزان رفض هذا العرض ويريد أن يرفع النادي السعودي عرضه لـ5 ملايين.





وأضافت الصحيفة أن النادي الأهلي سيرفع عرضه من أجل ضم ريكاردو لتدعيم خط هجوم الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





والجدير بالذكر أن ريكاردو قد انضم إلى بارتيزان في صيف 2018 وخاض معه 49 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 26 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.



