إيطاليا تقلب الطاولة على البوسنة وتفوز بثنائية في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إيطاليا فوزا مثيرا على منتخب البوسنة والهرسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب تورينو، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وسجل ايدين دجيكو هدف منتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وتعادل ليرونزي انسيني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 49، قبل أن يحرز فيراتي هدف الفوز في الدقيقة 86 قبل نهاية اللقاء.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.