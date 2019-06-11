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إيطاليا تقلب الطاولة على البوسنة وتفوز بثنائية في تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:49 م
إيطاليا تقلب الطاولة على البوسنة وتفوز بثنائية في تصفيات يورو 2020
ايطاليا والبوسنة
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أحمد عصام
 
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حقق منتخب إيطاليا فوزا مثيرا على منتخب البوسنة والهرسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب تورينو، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

 

وسجل ايدين دجيكو هدف منتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وتعادل ليرونزي انسيني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 49، قبل أن يحرز فيراتي هدف الفوز في الدقيقة 86 قبل نهاية اللقاء.

 

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

 

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