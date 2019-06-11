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البورصة الأمريكية تتخلي عن المكاسب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:46 م
البورصة الأمريكية تتخلي عن المكاسب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتغلق عند مستويات بداية التعاملات.

وقاد قطاع الصناعة خسائر البورصة الأمريكية، بعدما هبط نحو 1 بالمئة عند الإغلاق.

وتأثرت الأسهم إيجاباً خلال التعاملات مع إعلان الصين إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد من خلال تشجيع الحكومات المحلية على استخدام سندات خاصة في مشاريع كبرى.

ومن جانبه، واصل الرئيس الأمريكي هجومه ضد الفيدرالي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، كما انتقد ضعف اليورو أمام الدولار.

وفشل "داو جونز" في مواصلة الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي حيث حقق موجة المكاسب اليومية هذه مع توصل الولايات المتحدة والمكسيك لصفقة تجارية تؤدي إلى إنهاء التعريفات الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد احتمالات خفض معدلات الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26048.5 نقطة بعد أن ربح أكثر من 180 نقطة خلال التعاملات.

كما لم يشهد "ستاندرد آند بورز" أي تغيير ليسجل 2885.7 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 7822.5 نقطة. 

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنسبة 0.06 بالمئة عند مستوى 96.700.
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المزيد عن: داو جونز البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد
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