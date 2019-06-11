لمروره بضائقة مالية.. انتحار مدير شركة في مدينة نصر

ألقى مدير إداري بإحدى الشركات في مدينة نصر، نفسه من الدور التاسع، بسبب مروره بضائقة مالية.





وتلقى الرائد محمد مجلي، معاون أول مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي، بدائرة القسم، مفاده مصرع شخص، عقب سقوطه من الدور التاسع، بمسكنه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"ـ 47 سنة، مدير إداري بإحدى السناتر.





وبعمل التحريات تبين أن الضحية قام بالانتحار بسبب مروره بضائقة مالية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.



