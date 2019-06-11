بمشاركة فرجاني ساسي.. تونس تهزم كرواتيا بهدفين قبل أمم إفريقيا





فاز منتخب تونس على نظيره منتخب كرواتيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الاستعدادت نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في مصر.





وسجل انيس البدري هدف منتخب تونس الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وتعادل برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني، واحرز نعيم السليطي هدف الفوز لتونس في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء.





وشارك فرجاني ساسي لاعب الزمالك خلال الربع ساعة الأخير من المباراة، حيث دخل كبديل لغيلان الشعلالي في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، بينما دخل علي معلول لاعب الأهلي في الدقيقة 88 من المباراة.



