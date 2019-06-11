رئيس السلطة الفلسطينية يُكرّم الفنان القدير يوسف شعبان السبت المقبل

يكرم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن)، الفنان القدير يوسف شعبان، بمنحه درعًا تكريمًا على عطاءه الفني ومشواره المميز بالأعمال الفنية والوطنية، وذلك يوم السبت المقبل بنادي نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وكشف د. أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تكريم الفنان يوسف شعبان من الرئيس الفلسطيني سيكون بحضور عدد كبير من الفنانين وبمشاركة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وحضور مدير المراسم نيابة عن الرئيس أبوماذن.

وكانت انتشرت أخبارًا منذ أيام عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، ولكن نقيب الممثلين أشرف زكي نفى تلك الشائعات وأكد أن يوسف شعبان يتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو 1931، وتولى منصب نقيب الممثلين لدورتين متتاليتين من عام 1997 إلى 2003. وفي في يوم 28 يوليو 2017 أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا.