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مودريتش: لهذا السبب قدمت موسمًا سيئًا.. وتتويجي بالكرة الذهبية مستحقًا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:39 م
مودريتش: لهذا السبب قدمت موسمًا سيئًا.. وتتويجي بالكرة الذهبية مستحقًا
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عن نهائي المونديال بين منتخب بلاده ومنتخب فرنسا، والذي حقق الديوك خلاله الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال لوكا في حوار صحفي: "لقد بذلنا كل ما بوسعنا، وصولنا للنهائي ألقى بظلاله على هذا الموسم، بدنيا وذهنيا، قد تتعافى بدنيا، لكن الإنهاك الذهني ... جعلني أحظى بموسم متذبذب".

وأضاف: "لطالما حلمت بتحقيق الإنجازات مع ريال مدريد لكن مسيرتي لم تكن لتصبح متكاملة حال عدم تحقيق أي إنجاز لكرواتيا، لقد كان كأس العالم فرصتي الأخيرة، ولذلك أتى الإجهاد والإنهاك بشكل مضاعف".

وواصل: "الاعتزال يقترب.. لن أضع احتمالات، سأخذ الأمر رويدا رويدا، أشعر أنني بخير رغم أنني لم أحظ بأفضل مواسمي، اعترف بذلك، لكن ما زلت أملك القوة للاستمرار في ريال مدريد والمستوى الذي يتطلبه هذا النادي، عليّ الاستمتاع لأنه يوما ما سأتوقف".

وتابع: "الكرة الذهبية.. الفوز بكل تلك الجوائز الفردية هو أمرٌ رائع، خاصة مع تواجد ميسي وكرستيانو، لقد كان أمرا لا يصدق، أنا سعيد جدا، إنه تتويجٌ لمسيرتي وإطراء كبير".
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