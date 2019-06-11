مودريتش: لهذا السبب قدمت موسمًا سيئًا.. وتتويجي بالكرة الذهبية مستحقًا

تحدث النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عن نهائي المونديال بين منتخب بلاده ومنتخب فرنسا، والذي حقق الديوك خلاله الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.





وقال لوكا في حوار صحفي: "لقد بذلنا كل ما بوسعنا، وصولنا للنهائي ألقى بظلاله على هذا الموسم، بدنيا وذهنيا، قد تتعافى بدنيا، لكن الإنهاك الذهني ... جعلني أحظى بموسم متذبذب".





وأضاف: "لطالما حلمت بتحقيق الإنجازات مع ريال مدريد لكن مسيرتي لم تكن لتصبح متكاملة حال عدم تحقيق أي إنجاز لكرواتيا، لقد كان كأس العالم فرصتي الأخيرة، ولذلك أتى الإجهاد والإنهاك بشكل مضاعف".



