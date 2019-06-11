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ألمانيا تسحق استونيا بثمانية نظيفة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:41 م
ألمانيا تسحق استونيا بثمانية نظيفة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية
منتخب المانيا
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أحمد عصام
 
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نجح منتخب ألمانيا في تحقيق فوز كبير، على منافسه منتخب استونيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماينز، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

 

وسجل ماركو رويس هدفين في اللقاء بالدقيقتين 10 و37 من الشوط الأول، وأحرز أيضا جنابري هدفين في الدقيقتين 17 و62 من الشوط الثاني.

 

وأحرز كل من جوندوجان، وجورتزيكا، وليروى ساني، وفيرنر باقي أهداف المنتخب الألماني في المباراة.

 

ورفعت ألمانيا رصيدها من النقاط إلى 9 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد خوضها 3 مباريات، خلف أيرلندا الشمالية (12 نقطة) من 4 مباريات.

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