عمرو عبد الجليل ومحمد لطفي بعزاء والدة حجاج عبد العظيم (صور)

وصل الفنان عمرو عبد الجليل، منذ قليل والفنان محمد لطفي لتأدية واجب العزاء في والدة الفنان حجاج عبد العظيم بمسجد الحامدية الشاذلية.





ووافت والدة الفنان، المنية، أمس الأول، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث وارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة هناك.