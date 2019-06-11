"بي. بي" ترفع تقديراتها للاحتياطي النفطي السعودي والأمريكي

رفعت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأمريكية في نهاية العام الماضي بنسبة 12 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.

وجاء التغيير في تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018 من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي.

من جهته، قال كبير اقتصاديي "بي.بي"، سبنسر ديل، في تصريحات للصحفيين، إن "الزيادة حصلت بعد أن بدأت المملكة إعلان احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي بشكل منفصل".

ورفع التقرير تقديرات الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية 2017.

واستقر إجمالي الاحتياطيات العالمية دون تغير يذكر عند 1729.7 مليار برميل، بما يغطي نحو 50 عاما من الطلب العالمي بمعدلاته الحالية.

وأضاف، أن "احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي كانت تذكر سابقا ضمن احتياطيات الغاز، ما أسفر عن تراجع إلى 208.1 تريليون قدم مكعبة من 283.8 تريليون قدم مكعبة في 2017".