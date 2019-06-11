مودريتش: حققنا إنجاز مونديال 98.. وخسارة النهائي قاسية
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:33 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، أنه ما زال يملك القوة للأستمرار ضمن صفوف ريال مدريد.
وأجرى أفضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية لوكا مودريتش حوارا مع قناة "موفيستار" تحدث فيها عن أداءه مع الفريق الأبيض، كرواتيا ومستقبله مع ريال مدريد.
وقال مودريتش: "كرواتيا؟ أنا فخور لتمثيل وطني، أنا القائد، إنه شعورٌ يبعث على الرضى، أرغب بالاستمرار طالما وثق بي مدربو المنتخب".
وأضاف: "لقد أردنا أن نحقق إنجازا يحاكي ما قام به جيل 98 وقد قمنا بذلك، شعرنا أننا مدينون لجماهيرنا لذلك قدمنا مونديالا مثيرا للإعجاب وكانت خسارة النهائي قاسية للغاية".
وبسؤواله عن إجهاد كأس العالم، قال لوكا: "لقد كانب بطولة متعبة، لكن عندما تكون هناك، ورغم التعب والإجهاد البدني والذهني الهائلين، إلا أنك تنسى كل ذلك لأنك تلعب لوطنك، إنه أكبر إنجازٍ يمكن أن تقدمه طوال مسيرتك".
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