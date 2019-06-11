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"واتس أب" وسيلة كالياري لتجديد عقد "شيجاريني"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:36 م
واتس أب وسيلة كالياري لتجديد عقد شيجاريني
كالياري
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وكالات
 
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أعلن كالياري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعبه لوكا شيجاريني بصورة غير تقليدية، وذلك بنشر صورة محادثة جمعته مع رئيس النادي توماسو جوليني عبر تطبيق "واتس آب".

 

كتب رئيس النادي في رسالته لشيجاريني: "هل بات لدينا اتفاق؟" فأجابه الآخر "نعم لدينا"، وفقاً للصورة التي نشرها الرئيس بنفسه عبر حسابات النادي على الشبكات الاجتماعية.

 

واستكمالاً للمحادثة قال له جوليني: "عظيم يا شيجا، نحن بين أيديك، أو من الأفضل قول بين قدميك، أنتظرك غداً للتوقيع".

 

وسيستمر شيجاريني في كالياري للموسم الثالث على التوالي بهذه الطريقة.

 

وسبق للاعب أن ارتدى قمصان أتالانتا، بارما، نابولي، سامبدوريا، وإشبيلية.

"واتس أب" وسيلة كالياري لتجديد عقد "شيجاريني"
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