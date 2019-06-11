الجزائر تثير قلق جماهيرها بتعادل مخيب أمام بوروندي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:34 م
حسن شحاته
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حقق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، تعادلاً مخيبًا أمام نظيره بوروندي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في مباراة ودية ضمن إطار استعدادات المنتخبين لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري حتى ١٩ يوليو المقبل.
وتقدم منتخب الجزائر في النتيجة عبر مهاجمه بغداد بونجاح في الدقيقة الثامنة والستون من زمن المباراة، قبل أن يدرك منتخب بوروندي التعادل في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر اللقاء، عن طريق خطأ فادح من ريس مبولحي حارس الفريق.
وأثار المنتخب الجزائري بتلك النتيجة قلق جماهيره قبل إنطلاق بطولة أفريقيا، حيث يحتوي المنتخب الجزائري على عدد كبير من النجوم المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية بقيادة رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مما يجعل الجماهير الجزائرية تعول على المنافسة على البطولة.
والجدير بالذكر أن منتخب بوروندي يلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب غينيا ومدغشقر ونيجيريا، بينا يخوض المنتخب الجزائري البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.
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