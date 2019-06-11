الإعلان عن قائمة موريتانيا لكأس أمم إفريقيا

أعلن كورنتين مارتينز المدير الفني لمنتخب موريتانيا عن القائمة النهائية للفريق استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقرر انطلاقها في مصر في 21 من الشهر الجاري.





وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الموريتاني كالتالي:





في حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني)وناموري دياو (كاديا الموريتاني) وباباكار ديوب (الشرطة الموريتاني).





وفي الدفاع: باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) وسالي سار (سيرفيت السويسري) وعبد القادر صيام (أورليان الفرنسي)





وديادي ديارا (سيدان الفرنسي)وهارونا سي (جرينوبل الفرنسي) والمصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) وعلي عبيد (ألكوركون الإسباني) وعبدول با (أوكسيرالفرنسي).





وفي الوسط : إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) و ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي)و خاسا كامارا (زانثي اليوناني) ومحمد يالي (تاجنانت الجزائري) والحسن العيد (بلد الوليد الإسباني)





وأليساني ديوب (هجر السعودي) وعبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني)





وفي الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) وإسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) ومولاي أحمد خليل (قابس التونسي) وسليماني أني (أوريلاك الفرنسي) وحماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).





وتلعب موريتانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وأنجولا.



