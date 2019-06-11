أغرب 8 مشاهد في إعلان "الفيل الأزرق 2" (صور)

كريم عبد العزيز يضرب نفسه، ويطارده عنكبوت ضخم أيضاً، هذان العنصران ليسا أغرب الأشياء التي احتوى عليها الإعلان الرسمي لفيلم الفيل الأزرق 2 والذي من المنتظر إطلاقه في دور العرض بعيد الأضحى المقبل.

1-اللقطة الأولى في الإعلان

نجحت بالفعل اللقطة الأولى في الإعلان في أن تجعل المشاهدين منتبهين لما سيحدث لاحقاً، هل ما يغرق فيه يحيى قبر؟ وما العلاقة بين البحر والقبر؟ هذا بالتأكيد نتيجة أحد الأحلام في الفيلم الجديد.

2-كريم عبد العزيز يصارع نفسه

لقطة غريبة ومثيرة أخرى ومن المؤكد أنها في الأحلام أيضاً، د. يحيى يصارع نفسه، ويبدو أن الصراع الداخلي للشخصية الرئيسية سوف يصل إلى ذروته.

3-عنكبوت يطارد كريم عبد العزيز

هذه اللقطة تحديداً مؤشراً على جودة كبيرة للمؤثرات البصرية التي سوف يعتمد عليها الفيلم، بالإضافة إلى الإثارة المتوقعة.

4-هل نيللي كريم هي شرير الفيل الأزرق 2؟

على لسان شخصية فريدة (هند صبري)، جاءت إشارة إلى أن هذه الشخصية ليست لبنى، وبالتالي من الممكن أن تكون هي شرير هذا الجزء من الفيلم.

5-هند صبري وإياد نصار أيضاً؟

أيضاً فريدة تراوغ يحيى طوال الإعلان، وهذا يجعل من المحتمل أن تكون هي أيضاً شرير الجزء الجديد أو المتسبب في الشر الذي سوف ينطلق من شخصية لبنى، ومن بعيد تبدو شخصية د. أكرم (إياد نصار) هادئة تماماً، ولكنها تتحدى يحيى من وقت لآخر، وهو ما قد يكون مفاجأة الفيلم التي يبخل الإعلان عن البوح بها.

6-العالم الآخر

هناك أكثر من عالم في الفيلم، ولكن أكثرهم إثارة للفضول هو العالم الغرائبي المليء بالملوك والملكات والعروض الراقصة الصاخبة والبدائية أيضاً.

7-الموسيقى وأغنية الثواني الأولى

شريط الصوت في الإعلان من أكثر العناصر الغريبة والمثيرة في الإعلان، هناك صوت يشدو بكلمات غريبة في مطلع الإعلان، ثم يعود في الثواني الأخيرة أيضاً، ويبدو أن هذا سيكون وراءه سر ما من اختراع المؤلف الموسيقي هشام نزيه.

8-كل هذه الحيوانات

8 حيوانات هي ما ظهرت في الإعلان الرسمي، معظمها من الغريب تواجده في الفيلم، كالحوت الطائر والعنكبوت الضخم، هذا بالإضافة إلى ظبي وقرد وكلب وحشرة تدخل في أذن إحداهم وأسماك والفيل بالتأكيد، هذا كله إشارة إلى عالم غرائبي مثير يعد به الفيلم.