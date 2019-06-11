ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد سمير: 1.8 ترليون دولار إجمالي الأموال المهربة من القارة السمراء

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:25 م
أحمد سمير: 1.8 ترليون دولار إجمالي الأموال المهربة من القارة السمراء
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الإعلامي أحمد سمير، إن الفساد يعد من أهم العقبات التي تواجه عملية التنمية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بأي جهود تنمية، دون مواجهة الفساد بكل صوره.

وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الفساد أحد أهم المشاكل التي تواجه القارة السمراء، لذلك تستضيف مصر المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ غدًا، للحديث عن كيفية مواجهة الفساد في القارة السمراء. 

ولفت إلى أن 1.8 تريليون دولار إجمالي حجم الأموال المهربة من القارة السمراء خلال العقود القليلة الماضية، ونفس هذا الرقم تحتاجه الدول الإفريقية لإحداث تنمية حقيقية في القارة السمراء. 
Advertisements
المزيد عن: أخبار مصر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
2
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
4
فرنسا
إيطاليا
2
x
20:45
1
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
1
x
20:00
1
بوروندي
كرواتيا
1
x
20:45
2
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
1
كوريا الجنوبية