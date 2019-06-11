أحمد سمير: 1.8 ترليون دولار إجمالي الأموال المهربة من القارة السمراء
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:25 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد سمير، إن الفساد يعد من أهم العقبات التي تواجه عملية التنمية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بأي جهود تنمية، دون مواجهة الفساد بكل صوره.
وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الفساد أحد أهم المشاكل التي تواجه القارة السمراء، لذلك تستضيف مصر المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ غدًا، للحديث عن كيفية مواجهة الفساد في القارة السمراء.
ولفت إلى أن 1.8 تريليون دولار إجمالي حجم الأموال المهربة من القارة السمراء خلال العقود القليلة الماضية، ونفس هذا الرقم تحتاجه الدول الإفريقية لإحداث تنمية حقيقية في القارة السمراء.
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