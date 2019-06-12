نشرة أخبار منتصف الليل.. أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، ومصر للطيران تستضيف القمة الإقليمية لشؤون الصناعة "RIS".

مصر للطيران تستضيف القمة الإقليمية لشؤون الصناعة "RIS"

تستضيف الشركة الوطنية مصر للطيران، القمة الإقليمية لشئون الصناعة والتي تنظمها إدارة أمن النقل الأمريكي TSA، والتي تقام للمرة الأولى في مصر والثالثة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار اليوم وغدا، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

أول تحرك من مصر حول حادثي غرق ثلاثة مواطنين مصريين بروسيا

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية في موسكو تتابع باهتمام بالغ حادثي الغرق الأليمين اللذين وقعا لثلاثة من المواطنين المصريين المقيمين في روسيا في مدينتي أولينوفسك وتشيبوكساري.

ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، فرض عقوبات على كبرى شركات البتروكيماوية القابضة في إيران، وشبكة واسعة من وكلائها.

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بريف حماة الشمالي

أسقطت وحدات الجيش السوري، طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية وقضت على مجموعات إرهابية بكاملها في ريفي حماة وإدلب وذلك في إطار الرد على اعتداءات الإرهابيين على المناطق الآمنة.