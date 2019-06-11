ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل لاعبه

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:27 م
رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل لاعبه
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا انضمام أولا أينا، مدافع الفريق إلى صفوف تورينو الإيطالي، بشكل دائم.


أولا أينا كان قد قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في تورينو، وسجل هدفًا وحيدًا في 32 مباراة وصنع 3 أهداف.


وبحسب الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، فإن تورينو مارس خيار شراء أينا، مقابل 10 مليون يورو.


اللاعب النيجيري ظهر بمستوى جيد في الموسم الماضي مع تورينو، وأثار إعجاب والتر ماتزاري، ليقرر النادي الإيطالي تفعيل بند خيار الشراء.


ووجه تشيلسي رسالة إلى أينا يؤكد فيها على تمنياته بالتوفيق للاعب في المستقبل، ويشكره على خدماته.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
0
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
0
فرنسا
إيطاليا
0
x
20:45
0
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
0
x
20:00
0
بوروندي
كرواتيا
0
x
20:45
0
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
0
كوريا الجنوبية