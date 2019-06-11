رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل لاعبه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا انضمام أولا أينا، مدافع الفريق إلى صفوف تورينو الإيطالي، بشكل دائم.









أولا أينا كان قد قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في تورينو، وسجل هدفًا وحيدًا في 32 مباراة وصنع 3 أهداف.









وبحسب الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، فإن تورينو مارس خيار شراء أينا، مقابل 10 مليون يورو.









اللاعب النيجيري ظهر بمستوى جيد في الموسم الماضي مع تورينو، وأثار إعجاب والتر ماتزاري، ليقرر النادي الإيطالي تفعيل بند خيار الشراء.









ووجه تشيلسي رسالة إلى أينا يؤكد فيها على تمنياته بالتوفيق للاعب في المستقبل، ويشكره على خدماته.



