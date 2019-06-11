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رسميًا.. الأهلي يطلب شراء إسلام عيسى

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:23 م
رسميًا.. الأهلي يطلب شراء إسلام عيسى
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عمرو مصطفي
 
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دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع نادي المصري البورسعيدي من أجل التعاقد مع إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجرى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي اتصالاً هاتفياً بمحمد الخولي رئيس النادي المصري البورسعيدي لمعرفة شروط المصري للاستغناء عن إسلام عيسي في الميركاتو الصيفي في ظل تمسك الأوروجوياني مارتن لاسارتي بضم اللاعب بعد تألقه بشكل قوي مع المصري.

ورحب النادي المصري البورسعيدي ببيع إسلام عيسى للنادي الأهلي في الفترة القادمة ويبتقى التفاوض حول القيمة المادية لإنهاء الصفقة رسمياً.

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