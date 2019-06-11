المنتجة روزين الشماع: مسلسلات كثيرة عرضت على الفضائيات لم يشعر بها أحد .

‫قالت المنتجة روزين الشماع إن الكثير من المسلسلات التي تعرض على الفضائيات لم يشعر بها أحد ولم تنل حظها من المشاهدة ولم يكتب عنها مجرد سطر رغم توافر كل عناصر النجاح في مضمونها، وهذا ظلم للمسلسل والعاملين فيه والقائمين عليه

‫ولهذا اخترت ان يكون مسلسل "أحلى أيام) أول أعمال شركتي آرت فيجن برودكشن خارج السباق الرمضاني وأنا واثقة من نجاح العمل إن شاء الله ونقوم بالتسويق مع أهم المحطات وقريبا جدا سيتم إعلان عن القنوات التي ستقوم بعرض المسلسل

‫يذكر أن مسلسل "أحلى أيام) من إخراج سيف الشيخ نجيب ويتحدث العمل عن المواقف التي يمر بها الشباب في المغترب بطريقة طريفة مليئة بالمواقف والاحداث المشوقة ويعتبر إمتداد لمسلسل ايام الدراسة

‫ويشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين العرب من سوريا ومصر ولبنان والامارات مثل: معتصم النهار ، باسم ياخور، ووائل زيدان ومديحة كنيفاتي وطلال مارديني من سوريا وبلال عبد الله من الامارات وروجينا من مصر.