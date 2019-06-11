وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي

عزى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ذوي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة الفقيد عبدالله الثقفي -رحمه الله- وكان برفقته مساعد وزير التعليم.









وعبر آل الشيخ عن صادق عزائه ومواساته لهم ولأسرة التعليم، مشيراً إلى مآثره وأعماله، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.