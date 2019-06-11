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وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:15 م
وزير التعليم يعزي ذوي عبدالله الثقفي
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الفجر السعودي
 
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عزى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ذوي مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة وجدة الفقيد عبدالله الثقفي -رحمه الله- وكان برفقته مساعد وزير التعليم.



وعبر آل الشيخ عن صادق عزائه ومواساته لهم ولأسرة التعليم، مشيراً إلى مآثره وأعماله، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.

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المزيد عن: وزير التعليم عبدالله الثقفي تعازي
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