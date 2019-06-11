ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التموين" تؤكد توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:15 م
التموين تؤكد توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
ارشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد فشير
 
Advertisements
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والقمح، مشيرًا إلى أن كافة السلع متوافرة، والمخزون الإستراتيجي منها آمن.

جاء ذلك خلال اجتماعًا، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، وذلك بحضور  وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ايهاب المحمدي ممثلاً عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسئولي بعض الجهات.

وشهد الاجتماع، متابعة تنفيذ البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بشأن توافر الخضراوات والفاكهة واللحوم في منافذ وزارة التموين والمحافظات، بأسعار مخفضة. 

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تسيير قافلة من الغد لتغطية احتياجات 5 محافظات من الخضراوات واللحوم من منتجات جهاز الخدمة الوطنية، كما يتم زيادة السلع في المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات على الجهود المبذولة خلال شهر رمضان لتوفير جميع السلع والمنتجات للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الكاملة للأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار، والتأكد الدائم من توافر السلع المختلفة في الأسواق، خاصة الخضر والفاكهة، وأسطوانات البوتاجاز.

وشدد مدبولي على أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مؤكداً أن هذه مسألة هامة، ولابد أن تكون هناك حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلاً: لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق.

حيث تم التأكيد خلال الإجتماع على زيادة المطروح من السلع والمنتجات في المنافذ التابعة لوزارة الدفاع، والداخلية، لمواجهة أي محاولة لرفع الأسعار.
Advertisements
المزيد عن: وزارة التموين السلع الرئيسية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
0
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
0
فرنسا
إيطاليا
0
x
20:45
0
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
0
x
20:00
0
بوروندي
كرواتيا
0
x
20:45
0
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
0
كوريا الجنوبية