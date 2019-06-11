بوابة الازهر الالكترونية .. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الازهر





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بوابة الازهر الالكترونية .. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الازهر





ومن جانبه، قالت مشيخة الأزهر الشريف إن نسبة النجاح مرتفعة مقارنة بالفصل الدراسي الأول، ولم يتشكل الطلاب من صعوبة أي امتحان، بل أكدوا أنها في مستوى الطالب المتوسط، ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في كثرة المواد الدراسية، فضلاً عن حالة القلق التي تراود الطلاب أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠١٩ نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية.





نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس





وصلت نسبة النجاح في نتيجة الابتدائية الازهرية 72.22% وهي الأعلى مقارنة بالعام الماضي الفصل الدراسي الثاني، والإعدادية الازهرية 65.22% – النتيجة اليوم الثلاثاء رسميًا.









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بوابة الازهر الالكترونية .. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الازهر





وكانت امتحانات الأزهر انتهت منذ أسابيع قليلة، ونظراً لتأخر إعلان البوابة الالكترونية للازهر الشريف نتائج الامتحانات الصف الثالث الاعدادي بعث ذلك حالة من القلق والتوتر والاستياء في نفوس أبنائنا الطلاب، لذا يعمل قطاع الأزهر على سرعة الانتهاء من أعمال النتيجة.



