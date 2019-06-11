نتائج الطلاب برقم الهوية فقط | نظام نور | حركة النقل الداخلية والخارجية 1440 | الاستعلام عن النتيجة | طريقة التسجيل

نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، من خلال هذا النظام يمكنك الاستعلام عن نتيجة المراحل التعليمية الثلاثة المختلفة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي)، و يقدم نظام نور كل ما تريد أن تعرفه عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية فقط، ويتيح أيضًا لولي الأمر التواصل مباشرة مع الوزارة ومتابعة آخر التطورات التي تحدث بشأن العملية التعليمية، ويمكنك أيضًا الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة دون الذهاب إلى مقر المدرسة.





ولا يقتصر نظام نور على تقديم خدماته للطلبة فقط بل يشمل المعلمات والمعلمين 1440 أيضًا، ويمكن من خلال هذا النظام معرفة حركة النقل الداخلية والخارجية 1440، لتوفير الكثير من الوقت والجهد، وأيضا سهولة وتيسير إعلان درجة الطلبة، لذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كل ما يتعلق برابط نظام نور والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط.





نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية فقط

يعتبر نظام نور من أفضل الانظمة الموجودة والمتاحة وذلك لسهولة التعامل معه، فقد شهد هذا النظام في الفترة الأخيرة العديد التطورات التي جعلتها أكثر مرونة ويسر، فقد اصبح بإمكان ولي الأمر أو الطالب الحصول على نتيجة رغم نسيان كلمة المرور، وذلك من خلال رقم هوية هذا الطالب، فقد وضع موقع النور أكثر من طريقة حتى يتمكن الطالب من معرفة النتيجة الخاصة به والحصول عليها، الطريقة الأولى في هذا النظام للحصول على النتيجة تكون من خلال استخدام البيانات التي تقدمها المدرسة للطالب وتتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب،ويوجد طريقة أخرى وضعها موقع نظام نور للطلبة عند نسيان كلمة المرور وهي استخدام رمز الهوية فيقوم الطالب بإدخال رمز الهوية الخاص به والتأكد من كتابة رمز التحقق أو الرمز المرئي بشكل جيد، ويتمكن بعد ذلك من معرفة النتيجة .





طريقة التسجيل على موقع نور 1440

يعتبر موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب من أفضل المواقع الموجودة، كما يتميز هذا الموقع بسهولته ومرونة التسجيل عليه، ويعتبر من أبسط المواقع التي يستطيع كل من ولي الأمر والطالب التعامل معه بشكل جيد، حيث يستطيع الطالب التسجيل على هذا الموقع بمنتهي البساطة، وذلك في حال قيامه باتباع خطوات التسجيل وهي كالآتي:





1- يجب على كل من ولي الأمر أو الطالب الدخول على رابط موقع نظام نور 1440 ( noor ).





2- يقوم بعد ذلك بكتابة وملئ جميع البيانات المطلوبة من وهي (إدخال اسم الطالب ورقم المرور الخاص به ورمز التحقق.





3- ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تسجيل أو بحث.





خدمات أخرى يقدمها موقع نظام نور 1440

موقع نظام نور 1440 لا يقتصر دوره فقط على معرفة نتائج الطلبة فقط، بل يستطيع من خلاله الطلاب الحصول على الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها الطلبة مثل : معرفة اخبار الدراسة ومتابعة الدروس وأيضا معرفة موعد الاختبارات التي تنعقد للطلبة سوء كانت هذه الاختبارات شهرية أو حتى سنوية وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي يقدمها موقع رابط نور المتميز.