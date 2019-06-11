زينة تتألق بالزي المغربي في جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت النجمة زينة، لجلسة تصوير جديدة بتوقيع مصور الأجيال أحمد كوتي، منذ ايام تزامنا مع عيد الفطر المبارك بالقفطان المغربي من تصميم مصممة الأزياء المغربية "فاتي"، حيث حرصت زينة على نشر صور من جلسة التصوير الأخيرة لها ليلة عيد الفطر المبارك بصورة باللونين الأبيض والأسود لتهنىء جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك، كما حرصت بالأمس على نشر صور القفطان المغربي معلقة على انه زي العيد لهذا العام على عكس العادة بارتداء تلك القفاطين في رمضان.

حرصت ايضا زينة على شكر القائمين على جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام ووعدت جمهورها بالمغرب بالمجىء قريبا حيث تربطها علاقة قوية مع جمهورها من المغرب التي تعد من اقرب البلاد لها.

من جانبه نشر المصور الشهير أحمد كوتي صور من جلسة التصوير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نالت زينة العديد من التعليقات التي تشيد بجمالها وتألقها بالصور الأخيرة.