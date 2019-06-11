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منة شلبي تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الاطلالة! (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:10 م
منة شلبي تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الاطلالة! (صور)
منة شلبي
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يارا أحمد
 
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أثارت الفنانة منة شلبي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها مرتدية فستان زفاف.

ونشرت منة، الصور علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" بدون أي تعليق مما شك الجمهور أنها تعيش قصة حب وتنوي الزواج بالرغم من عدم إعلانها أي شئ.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي، فيلم قصير يحمل اسم "شوكة وسكينة" تم عرضه في مهرجان "الجونة السينمائي" مع الفنان إياد نصار بالإضافة الي مسلسل "واحة الغروب".
منة شلبي تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الاطلالة! (صور)
منة شلبي تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الاطلالة! (صور)
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