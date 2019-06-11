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قافلة طبية علاجية بقرية الفروسات مركز المنزلة والكشف على ٢٤٢٩ مريض خلال يومين

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:11 م
قافلة طبية علاجية بقرية الفروسات مركز المنزلة والكشف على ٢٤٢٩ مريض خلال يومين
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محمد كشك
 
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وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لتنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية الفروسات مركز المنزلة خلال يومين.

تم توقيع الكشف الطبي على ٢٤٢٩ مريض خلال اليومين، وضمت القافلة ١١ عيادات متخصصة وتوفير ١٣٠ صنف علاج للحالات، كما تم إجراء ٢٩٥ تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء ١٤٧ حالة أشعة تلفزيونية وعادية للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة ٣٢ ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على ١٧٥ مريض للكشف البكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم إستخراج ٥ قرارات علاج نفقة دولة، وتحويل ٢٦ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
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