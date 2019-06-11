توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر إيركسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن توتنهام الإنجليزي حدد سعر بيع نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن المرشح بقوة للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشف موقع أوكدياريو الإسباني أن دانييل ليفي رئيس توتنهام أرسل برسالة لإدارة ريال مدريد قال فيها بأن إيركسن يساوي نفس سعر البلجيكي إيدين هازارد الذي انضم للميرينجي مقابل 100 مليون يورو.





وأكد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد رفض السعر الذي حدده ليفي بسبب اقتراب عقد إيركسن من النهاية في يونيو 2020 بالإضافة إلى أنه ليس سوبر ستار مثل هازارد.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن إيركسن يرغب بشدة في الرحيل عن توتنهام إلى ريال مدريد هذا الصيف.





وأوضح الموقع الإسباني أن إيركسن ليس أولوية ريال مدريد في الصيف لأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يفضل ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.





ونوه الموقع الإسباني بأن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 180 مليون يورو من أجل التخلي عن بول بوجبا لريال مدريد ولكن مسئولو الملكي رفضوا دفع هذا المبلغ.



