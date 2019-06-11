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الأمم المتحدة تطلب تعيين موظفين من 9 دول عربية بينها السعودية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:04 م
الأمم المتحدة تطلب تعيين موظفين من 9 دول عربية بينها السعودية
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الفجر السعودي
 
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في تعيين موظفين جدد من تسع دول عربية من بينها السعودية.

وأوضحت الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل"تويتر"، أنه تم فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب، لمواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفي الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذه الدول هي: السعودية، البحرين، الإمارات، جزر القمر، الكويت، ليبيا، سلطنة عُمان، سوريا، وقطر.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أنه للحصول على مزيد من التفاصيل عبر الرابط

يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ حوالي 40 ألف موظف من معظم دول العالم، وبلغت ميزانية المنظمة للعام المالي الجاري (2018-2019 ) حوالي 5.396 مليار دولار.

وسعى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس، للحصول على ميزانية تقدر بـ5.4 مليار، وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مساهمتها بالأمم المتحدة بمقدار 600 مليون دولار.

وتأسست الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة، في 24 أكتوبر 1945، ويتم تمويلها من خلال المساهمات المقدرة والتطوعية من الدول الأعضاء فيها، ويوجد مقرها الرئيس في نيويورك، ولها مقرات فرعية في جنيف ونيروبي وفيينا.

وتتضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضم حاليًا حوالي 193 دولة، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.

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