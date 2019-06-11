الأمم المتحدة تطلب تعيين موظفين من 9 دول عربية بينها السعودية
وأوضحت الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل"تويتر"، أنه تم فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب، لمواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفي الأمم المتحدة.
وأضافت أن هذه الدول هي: السعودية، البحرين، الإمارات، جزر القمر، الكويت، ليبيا، سلطنة عُمان، سوريا، وقطر.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أنه للحصول على مزيد من التفاصيل عبر الرابط.
يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ حوالي 40 ألف موظف من معظم دول العالم، وبلغت ميزانية المنظمة للعام المالي الجاري (2018-2019 ) حوالي 5.396 مليار دولار.
وسعى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس، للحصول على ميزانية تقدر بـ5.4 مليار، وكانت الولايات المتحدة قد قلصت مساهمتها بالأمم المتحدة بمقدار 600 مليون دولار.
وتأسست الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة، في 24 أكتوبر 1945، ويتم تمويلها من خلال المساهمات المقدرة والتطوعية من الدول الأعضاء فيها، ويوجد مقرها الرئيس في نيويورك، ولها مقرات فرعية في جنيف ونيروبي وفيينا.
وتتضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضم حاليًا حوالي 193 دولة، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.
- اليمن:1.1 مليار دولار حصيلة المؤتمر الدولي للمانحين
- ترامب يعقد قمة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة
- في ذكرى افتتاح مقر الأمم المتحدة بنيويورك... دول طالبت نقل المقر إليها
- مصر تتولى رئاسة مجموعة الـ 77 والصين فى روما
- صحف الخليج تكشف دور قطر "المشبوه" في تمويل منظمات "وهمية" لمهاجمة الرباعي العربي
- "جوتيريس" يحذر موظفين المنظمة الدولية: أموال الأمم المتحدة آخذة في النفاد
- "قل لا للعنف" اللبنانية تستنكر ما ورد في تقرير حقوق الإنسان بشأن اليمن
- جوتيريس: الوضع المالي للأمم المتحدة "خطير"
- سفير خادم الحرمين: المملكة أكبر الداعمين لليمن ولخطة الأمم المتحدة