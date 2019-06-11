ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بن نافل يعلن ترشحه لرئاسة الهلال السعودي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:03 م
بن نافل يعلن ترشحه لرئاسة الهلال السعودي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
أعلن فهد بن نافل، المدير التنفيذي لأحدى الشركات الخاصة بتطوير الأعمال بالمملكة ،اليوم الثلاثاء، عن ترشحه لرئاسة نادي الهلال السعودي، بعدما قدم ملفه للجنة الهيئة العامة للرياضة.


وشهد ملف بن نافل وجود قائمة لأعضاء مجلس الإدارة المرشحين، حيث تبلغ مدة الرئاسة أربع سنوات.


وأكدت تقارير سعودية، على مناقشة بن نافل لعدد من الملفات الخاصة بالمدربين في الأيام الماضية، لأختيار أبرزهم لتولي قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
0
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
0
فرنسا
إيطاليا
0
x
20:45
0
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
0
x
20:00
0
بوروندي
كرواتيا
0
x
20:45
0
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
0
كوريا الجنوبية