بن نافل يعلن ترشحه لرئاسة الهلال السعودي

أعلن فهد بن نافل، المدير التنفيذي لأحدى الشركات الخاصة بتطوير الأعمال بالمملكة ،اليوم الثلاثاء، عن ترشحه لرئاسة نادي الهلال السعودي، بعدما قدم ملفه للجنة الهيئة العامة للرياضة.









وشهد ملف بن نافل وجود قائمة لأعضاء مجلس الإدارة المرشحين، حيث تبلغ مدة الرئاسة أربع سنوات.









وأكدت تقارير سعودية، على مناقشة بن نافل لعدد من الملفات الخاصة بالمدربين في الأيام الماضية، لأختيار أبرزهم لتولي قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



