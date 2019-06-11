بعد 4 أيام فقط.."ياسكاكر السكر".. لـ رامي عياش تقترب من 2 مليون مشاهدة

يقترب البوب ستار رامى عياش من 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه المصورة "ياسكاكر السكر" التى تعرض على "مزيكا يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.

وذلك بعد طرحها من شركتى "مزيكا وعالم الفن" منذ أربعة أيام فقط.

الأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن "ياسكاكر السكر"تم تصويرها فى بيروت، بمشاركة النجمة فيفى عبده، وقام بإخراجها المخرج فادى حداد.

ويقول مطلع الأغنية:

ياسكاكر السكر يا مسكر

يا حلاوة مشبك معقودة

على إيه شمسى انا بقى هتنور

طول ما انت عيونك موجودة.