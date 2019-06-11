ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد 4 أيام فقط.."ياسكاكر السكر".. لـ رامي عياش تقترب من 2 مليون مشاهدة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:03 م
بعد 4 أيام فقط..ياسكاكر السكر.. لـ رامي عياش تقترب من 2 مليون مشاهدة
رامي عياش
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

يقترب البوب ستار رامى عياش من 2 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه المصورة "ياسكاكر السكر" التى تعرض على "مزيكا يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.

 

وذلك بعد طرحها من شركتى "مزيكا وعالم الفن" منذ أربعة أيام فقط.

 

الأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق.

 

يذكر أن "ياسكاكر السكر"تم تصويرها فى بيروت، بمشاركة النجمة فيفى عبده، وقام بإخراجها المخرج فادى حداد.

 

ويقول مطلع الأغنية:

ياسكاكر السكر يا مسكر

يا حلاوة مشبك معقودة

 

على إيه شمسى انا بقى هتنور

طول ما انت عيونك موجودة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
0
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
0
فرنسا
إيطاليا
0
x
20:45
0
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
0
x
20:00
0
بوروندي
كرواتيا
0
x
20:45
0
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
0
كوريا الجنوبية