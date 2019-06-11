طارق العشري يرحل عن حرس الحدود
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:02 م
الفجر الرياضي
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أعلن طارق العشري رحيله عن تدريب حرس الحدود بالتراضي وذلك عقب انتهاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقال العشري في تصريحات له مساء اليوم إنه قرر الرحيل
بعد أن تمكن من تحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو البقاء في بطولة الدوري المصري.
ووجه العشري الشكر إلى مجلس إدارة ولاعبي حرس الحدود بعد
موسم صعب انتهى بالبقاء في المسابقة المحلية.
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